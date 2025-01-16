Российские войска вступили в бой с украинской штурмовой бригадой «Лють»

Минобороны: Российские войска нанесли поражения украинской бригаде «Лють»

Российские войска вступили в бой со штурмовой бригадой «Лють» национальной полиции Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве пояснили, что военнослужащим России удалось нанести поражение формированию противника, а также семи механизированным, мотопехотным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трем бригадам нацгвардии.

«Противник потерял свыше 580-ти военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что расчет беспилотных летательных аппаратов бригады десантников сорвал эвакуацию бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области. Эвакуацию удалось сорвать группировке войск «Север». Солдаты боеприпасом с дроном поразили группу противника и остановили ее.