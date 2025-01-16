Российский подросток ударил коленом в голову сверстника и попросил снять это на видео

На Урале подросток ударил коленом в голову сверстника на камеру

На Урале подросток ударил коленом в голову сверстника и попросил запечатлеть это на камеру. Видео снимал другой школьник, ролик опубликовала депутат местной думы Ольга Коптяева на своей странице во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах подросток сначала спрашивает у сверстника, включил ли тот камеру со вспышкой, а затем с большой силой ударяет кулаком по лицу другого мальчика. Когда тот свернулся от боли, подросток нанес ему еще один удар — коленом по голове. Избитый мальчик упал на колени.

«Данное издевательство и избиение парня происходит не в первый раз. Руководство и учителя в курсе происходящего, но мер никаких не предпринимают. Не знаю, чей ребенок наносит удары парню и кто его родители и родня, но данным фактом должны заинтересоваться сотрудники полиции и Следственного комитета», — заявила Коптяева.

Ранее в Екатеринбурге школьники поставили мальчика на колени и избили его. Происходящее они также сняли на видео.