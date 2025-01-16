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17:45, 16 января 2025Культура

Российский рэпер рассказал о борьбе с зависимостью

Рэпер Bib Baby Tape рассказал, как боролся с зависимостью от капель в нос
Андрей Шеньшаков
Bib Baby Tape

Bib Baby Tape. Кадр: VSRAP / YouTube

Российский рэпер Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) поделился своим опытом отказа от капель в нос, которые вызвали у него настоящую зависимость. Об этом артист подробно рассказал подписчикам в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам исполнителя, регулярное использование препарата от насморка вызвало у него сильное привыкание и начало, наоборот, мешать дыханию. В итоге Big Baby Tape пользовался каплями почти каждый день в течение восьми лет.

«24 часа без капель, и мой нос уже дышит. Ребят, не нужны никакие операции, ничего не нужно. Просто бросайте это. Сутки, и вы сможете дышать. Я боялся, что не смогу дышать и спать, но сегодня у меня был отличный сон. Боритесь с этой темой», — заявил рэпер.

Ранее нарколог назвал шесть признаков алкогольной зависимости.

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