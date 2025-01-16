Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

Во Владимирской области школьник под одобрительные крики избил одноклассника

Во Владимирской области школьник под одобрительные крики одноклассников применил удушающий прием к сверстнику. Происходящее сняли на видео, ролик опубликовал «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мальчик избивал одноклассника. Под крики «души!» он несколько раз ударил его, а затем применил удушающий прием и оставил лежать на полу.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская заявила, что никто из детей «ни на каких учетах не состоял». При этом она признала, что этот случай — не единичный.

«К сожалению, все мы понимаем: это не единственный случай как в нашем регионе, так и в других, когда дети подвергаются травле. Здесь важно выстроить работу для того, чтобы не повторялись подобные моменты (...) [Ситуация], безусловно, влияет как на одну, так и на другую сторону: как и на тех, кто подвергается травле, так и на тех, кто эту травлю организует», — заявила омбудсмен.

Ранее на Урале подросток ударил коленом в голову сверстника и попросил запечатлеть это на камеру. Избитый мальчик упал на колени.

