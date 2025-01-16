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11:52, 16 января 2025Россия

Российский школьник провалился в канаву по пути домой и два часа просидел по пояс в грязи

В Калининграде школьник провалился в канаву и два часа просидел по пояс в грязи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amber Mash

В Калининграде 12-летний школьник провалился в канаву по пути домой и два часа просидел по пояс в грязи. Об этом пишет Amber Mash в своем Telegram-канале.

В российском городе велись ремонтные работы на коммунальных трубах. При этом, по данным канала, с одной стороны яму огородили, а с другой — нет. Как рассказала мать пострадавшего, сын возвращался домой с тренировки, решил срезать путь и провалился в канаву по пояс.

Прохожие пытались вызволить мальчика в течение двух часов, после чего вызвали спасателей. Школьника удалось спасти.

Ранее в Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком во дворе дома. В мэрии пояснили, что яма образовалась из-за подмыва грунта.

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