Российский школьник провалился в канаву по пути домой и два часа просидел по пояс в грязи

В Калининграде школьник провалился в канаву и два часа просидел по пояс в грязи

В Калининграде 12-летний школьник провалился в канаву по пути домой и два часа просидел по пояс в грязи. Об этом пишет Amber Mash в своем Telegram-канале.

В российском городе велись ремонтные работы на коммунальных трубах. При этом, по данным канала, с одной стороны яму огородили, а с другой — нет. Как рассказала мать пострадавшего, сын возвращался домой с тренировки, решил срезать путь и провалился в канаву по пояс.

Прохожие пытались вызволить мальчика в течение двух часов, после чего вызвали спасателей. Школьника удалось спасти.

Ранее в Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком во дворе дома. В мэрии пояснили, что яма образовалась из-за подмыва грунта.

