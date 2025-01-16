Российский суд рассмотрит вопрос об аресте мужчины по делу о госизмене

Следователь попросил Мещанский суд Москвы арестовать Сизова по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следственных органов об аресте гражданина Сизова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку судебной инстанции.

Канцелярия суда зарегистрировала материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сизову А.В., в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Другие подробности и фабула обвинения не разглашаются в связи с наличием грифа «секретно».

Судебное заседание назначено на 16 января.

15 января прокуратура Курской области сообщила о передаче в суд уголовного дела 33-летнего местного жителя, обвиняемого в госизмене, посягательстве на жизнь представителя власти и незаконном хранении взрывных устройств. По заданию украинской спецслужбы он с июня по август 2023 года передавал сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военнослужащих и военной техники, а также координаты расположения линий связи подразделений Вооруженных сил России на участке госграницы.