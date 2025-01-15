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20:30, 15 января 2025Силовые структуры

Россиянин передавал Украине данные о военных и пытался подорвать силовиков гранатой

Прокуратура отдала под суд жителя Курской области за госизмену в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Прокуратура Курской области направила в суд уголовное дело о госизмене — обвиняется 33-летний местный житель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчине также инкриминируется посягательство на жизнь представителя власти и незаконное хранение взрывных устройств. Его дело рассмотрит по существу Курский областной суд.

По данным следствия, житель Глушковского района был завербован сотрудниками украинской спецслужбы. По ее заданию с июня по август 2023 года он передавал сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военнослужащих и военной техники, а также координаты расположения линий связи подразделений Вооруженных сил России на участке госграницы.

Россиянин во время задержания в августе 2023 года пытался скрыться, для чего намеревался подорвать ручной гранатой силовика и военнослужащего, однако его успели обезвредить. В ходе обыска после задержания у курянина дома нашли бездымный порох и две ручные оборонительные гранаты дистанционного действия.

Ранее прокуратура Марий Эл передала в суд уголовное дело о госизмене, в котором обвиняется 48-летняя местная жительница Вера Сидоркина. Она вместе с ребенком была задержана при попытке перейти государственную границу, чтобы попасть на Украину и вступить в террористический легион.

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