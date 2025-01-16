Рост численности ВСУ назвали возможным при одном условии

Полковник Матвийчук: Пополнение ВСУ невозможно без нового закона о мобилизации

Восполнение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало практически невозможным без изменения закона о мобилизации со снижением призывного возраста до 18 лет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В таком случае, по его оценке, удастся дополнительно мобилизовать порядка 700 тысяч человек.

«Зеленский заговорил о потерях в ВСУ не просто так. Скорее всего, закон о снижении возраста призывников уже готов и будет внесен в Верховную Раду. Потому что, если следовать текущим украинским законам, то восполнять потери просто некем, а значит, нужно снизить планку призыва и поставить под ружье вчерашних школьников. Думаю, Зеленский пытается понять, как отреагирует на это общество», — считает полковник.

По оценке Матвийчука, снижение призывного возраста даст возможность дополнительно мобилизовать примерно 700 тысяч человек. При этом полковник подчеркнул, что для того, чтобы подготовить к боевым действиям 18-летнего юношу, требуется не менее полутора лет.

«Сейчас, как мы знаем, потери ВСУ колеблются в пределах 1 миллиона человек и больше за время конфликта. При этом 60 процентов этих потерь приходятся на 2024 год. Интенсивность боевых действий нарастает и, полагаю, новых 700 тысяч человек может хватить еще на год конфликта. Что дальше — непонятно. В любом случае это будет страшнейший демографический удар», — заключил Матвийчук.

Ранее Зеленский назвал вызовом для Украины восполнение потерь ВСУ. Вопрос пополнения украинских сил заключается не только в солдатах, но и в вооружении, отметил политик.