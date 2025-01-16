Зеленский высказался о потерях ВСУ

Зеленский назвал вызовом для Украины восполнение потерь ВСУ

Владимир Зеленский назвал вызовом для Украины восполнение потерь Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

Он признал, что Украина несет потери. «Надо обучать людей и пополнять [войска]. Это вызов, он понятный», — сказал Зеленский.

По его словам, отправляемых в ВСУ людей нужно вооружить. Вопрос пополнения украинских сил заключается не только в солдатах, но и в вооружении, отметил политик. Он уточнил, что есть бригады, укомплектованные на 60-70 процентов.

Ранее Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его информации, в ВСУ служат 880 тысяч человек, которые распределены по всей территории Украины.