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13:25, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о потерях ВСУ

Зеленский назвал вызовом для Украины восполнение потерь ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Владимир Зеленский назвал вызовом для Украины восполнение потерь Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

Он признал, что Украина несет потери. «Надо обучать людей и пополнять [войска]. Это вызов, он понятный», — сказал Зеленский.

По его словам, отправляемых в ВСУ людей нужно вооружить. Вопрос пополнения украинских сил заключается не только в солдатах, но и в вооружении, отметил политик. Он уточнил, что есть бригады, укомплектованные на 60-70 процентов.

Ранее Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его информации, в ВСУ служат 880 тысяч человек, которые распределены по всей территории Украины.

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