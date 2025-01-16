Зеленский высказался о потерях ВСУ

Владимир Зеленский назвал вызовом для Украины восполнение потерь Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.
Он признал, что Украина несет потери. «Надо обучать людей и пополнять [войска]. Это вызов, он понятный», — сказал Зеленский.
По его словам, отправляемых в ВСУ людей нужно вооружить. Вопрос пополнения украинских сил заключается не только в солдатах, но и в вооружении, отметил политик. Он уточнил, что есть бригады, укомплектованные на 60-70 процентов.
Ранее Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его информации, в ВСУ служат 880 тысяч человек, которые распределены по всей территории Украины.