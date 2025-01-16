Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:32, 16 января 2025Экономика

В российском городе игнорирующую потопы УК обвинили в незаконном удержании дома

В Ростове-на-Дону игнорирующую потопы УК обвинили в удержании дома силой
Виктория Клабукова

Фото: volkovslava / Shutterstock / Fotodom

В Ростове-на-Дону жильцы дома по улице Орбитальной жалуются на частые коммунальные аварии. Бездействие управляющей компании лишь подтверждает, что здание «удерживают» силой, пишет «Блокнот».

Местные собственники не могут добиться от УК надлежащего обслуживания дома. Многоэтажку регулярно затапливает — последний потоп произошел только 10 января, когда прорвало стояк холодного водоснабжения. Тогда залило несколько квартир, а вода вышла в общий коридор. В очередной раз не дождавшись помощи от УК, жильцы начали выводить воду в канализацию с помощью шланга от пылесоса.

«Уже несколько лет мы предпринимаем попытки уйти от этой УК, но дом удерживается силой и обманом», — уверены ростовчане. Тем не менее инициатива собственников остается без продвижения — решение жильцов, принятое на общем собрании, в организации просто игнорируют. На множественные жалобы, поступающие в Госжилинспекцию, отвечают отписками. Все работы, которые проделывают коммунальщики, имеют лишь временный эффект: несмотря на ремонт, коррозию в трубах обнаруживают уже в третий раз. При этом дом был введен в эксплуатацию только в 2018 году.

Ранее в Тольятти управляющая компания решила майнить криптовалюту за счет жильцов многоквартирного дома. Майнинговую ферму в подвале здания жильцы обнаружили, когда начались проблемы с отоплением — температура в квартирах опустилась до 16-18 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч

      Стало известно о подписании соглашения по Газе между Израилем и ХАМАС

      В НАТО задумали создать щит против России

      Трамп назначил Сталлоне и Гибсона спецпослами в Голливуде

      Гендиректор Пушкинского музея покинет свой пост

      Отказ выпустить Порошенко с Украины в командировку объяснили

      Кулеба назвал главным желанием окончание конфликта и рыбалку на карася

      Российская волейболистка назвала главные минусы жизни в Италии

      Глава Крыма оценил ситуацию с мазутом на побережье полуострова

      В НАТО назвали призыв к войне призывом к миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше