В российском городе игнорирующую потопы УК обвинили в незаконном удержании дома

В Ростове-на-Дону игнорирующую потопы УК обвинили в удержании дома силой

В Ростове-на-Дону жильцы дома по улице Орбитальной жалуются на частые коммунальные аварии. Бездействие управляющей компании лишь подтверждает, что здание «удерживают» силой, пишет «Блокнот».

Местные собственники не могут добиться от УК надлежащего обслуживания дома. Многоэтажку регулярно затапливает — последний потоп произошел только 10 января, когда прорвало стояк холодного водоснабжения. Тогда залило несколько квартир, а вода вышла в общий коридор. В очередной раз не дождавшись помощи от УК, жильцы начали выводить воду в канализацию с помощью шланга от пылесоса.

«Уже несколько лет мы предпринимаем попытки уйти от этой УК, но дом удерживается силой и обманом», — уверены ростовчане. Тем не менее инициатива собственников остается без продвижения — решение жильцов, принятое на общем собрании, в организации просто игнорируют. На множественные жалобы, поступающие в Госжилинспекцию, отвечают отписками. Все работы, которые проделывают коммунальщики, имеют лишь временный эффект: несмотря на ремонт, коррозию в трубах обнаруживают уже в третий раз. При этом дом был введен в эксплуатацию только в 2018 году.

Ранее в Тольятти управляющая компания решила майнить криптовалюту за счет жильцов многоквартирного дома. Майнинговую ферму в подвале здания жильцы обнаружили, когда начались проблемы с отоплением — температура в квартирах опустилась до 16-18 градусов.