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23:16, 16 января 2025Ценности

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала грудь в кроп-топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @chalk.performancetraining

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», показала фигуру в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость поделилась снимками из спортзала, на которых предстала в коричневых облегающих лосинах и подчеркивающем грудь кроп-топе. При этом на размещенных кадрах видно, что второе изделие оформлено вырезом посередине и белыми лямками.

Поклонники оценили внешность девушки в комментариях под постом. «Кто-то еще может выглядеть на тренировках так красиво?», «Сильная королева», «Ты такая шикарная», «Какая подтянутая фигура», «Ты великолепна», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась с фанатами откровенным фото. Тогда женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, предстала на снимке в бюстгальтере от бикини и юбке длины мини.

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