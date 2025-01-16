«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала грудь в кроп-топе

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», показала фигуру в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость поделилась снимками из спортзала, на которых предстала в коричневых облегающих лосинах и подчеркивающем грудь кроп-топе. При этом на размещенных кадрах видно, что второе изделие оформлено вырезом посередине и белыми лямками.

Поклонники оценили внешность девушки в комментариях под постом. «Кто-то еще может выглядеть на тренировках так красиво?», «Сильная королева», «Ты такая шикарная», «Какая подтянутая фигура», «Ты великолепна», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась с фанатами откровенным фото. Тогда женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, предстала на снимке в бюстгальтере от бикини и юбке длины мини.