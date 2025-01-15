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09:06, 15 января 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» в мини-юбке оголила ягодицы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась с фанатами откровенным фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, запечатлена на размещенном кадре в туфлях на танкетке, леопардовом бюстгальтере от бикини и юбке длины мини. Во время позирования перед камерой она повернулась к ней спиной и продемонстрировала оголенные ягодицы.

Кроме того, Романи опубликовала в сторис фото и видео, на которых предстала в черном бикини, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с завязками на талии.

Ранее сообщалось, что девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант без штанов приняла откровенную позу на фото. Тогда спортсменка поделилась снимками, на которых позировала в укороченной футболке, шелковых трусах, носках и кроссовках.

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