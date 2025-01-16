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20:01, 16 января 2025Мир

Сирия согласилась на размещение миротворцев ООН у границы с Израилем

Сирия согласилась разместить миротворцев ООН на Голанских высотах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Новые власти Сирии согласились разместить миротворцев Организации объединенных наций (ООН) в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем. Об этом сообщил глава сирийской администрации Ахмад аш-Шараа, его слова передает телеканал Al-Jazeera.

«Сирия готова принять миротворческие силы ООН в буферной зоне с той целью, чтобы ситуация вернулась к тому состоянию, которое было до израильского продвижения. Израильские войска продвинулись вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. Теперь, после освобождения Дамаска, этого аргумента больше не существует», — отметил политик.

По мнению аш-Шараа, Катар сыграл «решающую роль» в формировании позиции противодействия продвижению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «будет продолжать делать это в будущем».

Ранее стало известно, что Франция планирует провести конференцию по ситуации в Сирии в Париже 13 февраля. Кроме того, французский лидер Эммануэль Макрон провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом, в котором они подчеркнули свою приверженность «отстаиванию справедливого и инклюзивного политического перехода, который будет защищать права всех граждан Сирии».

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