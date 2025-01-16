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19:20, 16 января 2025Мир

Франция проведет конференцию по Сирии

Reuters: Франция проведет конференцию по Сирии в Париже 13 февраля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yamam Al Shaar / Reuters

Франция планирует провести конференцию по ситуации в Сирии в Париже 13 февраля. Об этом сообщает Reuetrs.

«Франция готовится провести важную конференцию по Сирии в Париже, запланированную на 13 февраля», — передает агентство.

Заявление последовало за телефонным разговором между президентом Франции Эммануэлем Макроном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом, в котором они обсудили текущие события сирийского кризиса. Политики подчеркнули свою приверженность «отстаиванию справедливого и инклюзивного политического перехода, который будет защищать права всех граждан Сирии».

Ранее стало известно, что учредительное собрание Сирии, в которое войдут более 1500 человек, проведет в стране выборы. Отмечается, что новое правительство республики стремится к инклюзивности и представительству всех слоев сирийского общества.

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