Окончено расследование дела о растрате в отношении экс-депутата ГД Четверикова

В Москве следователи завершили расследование дела о растрате в отношении экс-депутата Госдумы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статьям 160 («Организация растраты») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, в 2009 - 2013 годах Александр Четвериков через третьих лиц владел контрольным пакетом акций ОАО «Чувашский бройлер». Он давал указания директору предприятия Вадиму Николаеву на заключение договоров заведомо невозвратных займов с юридическими лицами, которые реальной деятельности не вели, но перечисления денег по ним шло. Таким образом было растрачено более 101 миллиона рублей.

Также Четвериков являлся членом совета директоров логистической компании «Зерно Сибири» из города Омск. Действуя совместно с директором Алексеем Секачевым и предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, обманным путем в 2019 году похитил у предприятия более 54 миллионов рублей под видом оплаты поставок зерна.

В 2021 году Четвериков покинул страну и постоянно проживает в Бельгии. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Следствие собрало достаточно доказательств, подтверждающих его виновность.

До этого суды рассмотрели уголовные дела в отношении Николаева, Плужникова, Секачева и Сауты. Они признаны виновными и приговорены к лишению свободы.

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей обвиняемого в растратах бывшего мэра российского города.