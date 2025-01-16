Рассекречены документы о шпионе в окружении Елизаветы II. Почему он работал в Букингемском дворце даже после разоблачения?

От Елизаветы II скрывали советского агента, работавшего в Букингемском дворце

В Великобритании рассекретили новые документы о Кембриджской пятерке — группе британских дипломатов и сотрудников спецслужб, которых завербовали советские спецслужбы. Один из них был приближенным королевы Елизаветы II и много лет работал в Букингемском дворце — в том числе после разоблачения. Придворные знали о его шпионском прошлом и почти десять лет скрывали эту информацию от королевы.

Куратор Королевской коллекции тайно передавал Советскому Союзу секреты британской контрразведки

Энтони Блант много лет служил куратором Королевской коллекции — богатейшего собрания произведений искусства, которым владеют британские монархи. Он занял этот пост еще в 1945 году, когда Великобританией правил король Георг VI — дед нынешнего короля Карла III. Спустя 11 лет королева Елизавета II, к тому времени сменившая на троне своего отца, пожаловала ему за заслуги рыцарский титул. С тех пор он именовался не просто Энтони Блантом, а сэром Энтони Блантом.

Вряд ли королева знала, что посвящает в рыцари не скромного искусствоведа, а агента советской разведки с 20-летним стажем

НКВД завербовал Бланта еще в 1930-е годы, когда тот работал в Кембриджском университете. Когда именно это произошло, осталось неизвестным, но возможностей было немало: в середине 1930-х он даже посещал Москву.

Блант входил в группу агентов, которая вошла в историю под названием Кембриджская пятерка. Самый известным из них считается Ким Филби. Также в их число входили Доналд Маклейн, Гай Берджесс и

Джон Кернкросс. Все они занимали высокие посты либо в британских спецслужбах, либо в Форин-офисе (министерстве иностранных дел).

Сам Блант до работы в Букингемском дворце служил в MI5 — британской спецслужбе, специализирующейся на контрразведке. В годы Второй мировой войны он передавал Советскому Союзу депеши немецких войск, которые перехватили и расшифровали британские специалисты. Кроме того, от него Москва получала сведения о немецких шпионах в СССР.

Энтони Блант (слева) во времена учебы в Кембридже Фото: Lytton Strachey / Frances Partridge / Getty Images

Блант отказался уезжать в Москву, когда над ним нависла угроза разоблачения

В 1951 году другой советский агент, хороший знакомый Бланта Гай Берджесс, неожиданно вернулся в Лондон из Вашингтона, где он работал в британском посольстве. Берджесс боялся, что его вот-вот раскроют, и хотел предупредить об опасности Бланта и Маклейна. Он уже решил бежать из Великобритании и советовал остальным тоже не медлить.

Блант утверждал, что после этого ему пришлось встретиться со своим советским куратором, которого он знал под кодовым именем «Питер». В действительности это был офицер Министерства государственной безопасности Юрий Модин.

Блант видел «Питера» только дважды, причем одна из попыток поговорить оказалась неудачной. В тот раз ему сказали ждать в условленном месте возле креста, нарисованного мелом. Такие шпионские хитрости оказались выше его понимания: в тот раз он явился, не нашел ничего похожего на крест и ушел ни с чем.

В 1951 году встреча все же состоялась. «Питер» убеждал его, что нужно уезжать в Советский Союз, пока не поздно

По утверждению Бланта, советский куратор всучил ему пакет с пачками долларов и британских фунтов, которые нужны для побега. Кроме того, он снабдил его подробной инструкцией. В ней Бланту рекомендовали ехать в Париж, а оттуда — в Хельсинки. Из Хельсинки его планировали переправить через советскую границу.

Блант считал это полным безумием. «Мало того, что у меня не было ни малейшего намерения уезжать, было совершенно ясно, что они попросту ничего подобного не планировали заранее», — писал он позднее. По утверждению Бланта, так он Модину и сказал.

Энтони Блант за работой в Букингемском дворце Фото: Keystone Press / USA / Zumapressl / Legion-Media

Спецслужбы пообещали Бланту, что его освободят от наказания в обмен на информацию

В отличие от Бланта, Берджесс и Маклейн уехали в СССР, в 1963 году за ними последовал и Филби. В британской контрразведке уже несколько лет подозревали, что Блант работает на Советский Союз. К 1964 году сомнений в этом не осталось.

В рассекреченных недавно документах подробно описывается разговор Бланта и агента MI5 Артура Мартина. 23 апреля 1964 года они встретились в квартире Бланта в лондонском Институте искусства Курто. Мартин принес протокол допроса Майкла Стрейта — американца, которого Блант завербовал в Кембридже. Из его показаний недвусмысленно следовало, что Блант работает на СССР.

Отпираться не имело смысла, но Блант все же попытался. Он заявил, что слова Стрейта — это чистейшая фантазия. Мартин не стал спорить. Вместо этого он сообщил, что если Блант во всем сознается сам, его не тронут, а информацию о его связях с Советским Союзом засекретят на 15 лет. Не будет уголовного преследования, не будет наказания, ему даже позволят сохранить титул и пост в Букингемском дворце.

Блант долго молчал, а потом ответил: «Мне нужно пять минут, чтобы справиться с совестью»

Он ушел из комнаты, налил себе спиртного и выпил возле высокого окна, из которого открывался вид на Портман-сквер. Мартин ненадолго оставил его в покое, а потом еще раз напомнил о своем предложении. Блант вернулся к нему, сел на стул и выложил все, что знал.

Дело Энтони Бланта Фото: Marissa Davison / Reuters

Королева узнала о разоблачении Бланта лишь в 1973 году и лишила его титула в 1979 году

В MI5 сдержали обещание. После разоблачения Блант продолжал работать в Букингемском дворце, как ни в чем не бывало. Из рассекреченных недавно документов стало известно, что первоначально частного секретаря королевы уведомили только о подозрениях в отношении Бланта. О его признании он узнал только в 1967 году, но решил ничего не говорить королеве.

В 1971 году Майкл Хенли, в то время возглавлявший MI5, обнаружил, что королеву по-прежнему держат в неведении о шпионском прошлом одного из ее приближенных. Во дворце о признании Бланта были осведомлены только частный секретарь королевы Мартин Чартерис и его непосредственный заместитель.

Чартерис думал, что королева ничего не знает, и считал, что теперь нет никакого смысла говорить ей об этом, это лишь прибавит ей забот

Майкл Хенли бывший глава MI5

В 1973 году Хенли рекомендовал Букингемскому дворцу отказаться от сотрудничества с Блантом. Спустя четыре месяца тот серьезно заболел. В правительстве всерьез опасались, что Бланта не станет, и тогда информация о его сотрудничестве с советскими спецслужбами попадет в прессу. Чтобы королеве не пришлось узнавать об этом из газет, ей решили все-таки сообщить о его признании.

Энтони Бланта преследуют фотографы после того, как стало известно о его работе на советскую разведку. Ноябрь 1979 года Фото: Daily Express / Archive Photos / Getty Images

Чартерис утверждал, что реакция королевы на известие о Бланте была на удивление сдержанной. «Она восприняла все очень спокойно и без удивления, — писал он. — Королева вспомнила, что он давно был под подозрением, еще после раскрытия дела Берджесса/Маклейна».

Блант выздоровел. Публика узнала, что он работал на Советский Союз, лишь в 1979 году, и лишь после этого королева лишила его рыцарского звания. Несмотря на разоблачение, он так и остался на свободе и дожил до 1983 года.