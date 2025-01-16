Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:24, 16 января 2025Экономика

США выступили за полный отказ ЕС от импорта российского газа

Помощник госсекретаря Пайетт: США поддерживают отказ ЕС от импорта газа из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

США выступают за полный отказ Европейского союза (ЕС) от импорта российского газа, заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты поддерживают это решение, несмотря на стремление Словакии, Венгрии и Австрии сохранить поставки газа вопреки требованию Брюсселя.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран захотел лишить Россию миллиардов евро, зарабатываемых на торговле сжиженным природным газом. По данным издания Politico, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния и Ирландия призвали к «дальнейшим действиям», чтобы лишить Москву средств на финансирование спецоперации на Украине и доступа к иностранному финансированию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов. Что известно об этом российском оружии?

      59-летняя Брук Шилдс пожаловалась на неприятную проблему в сексе

      Женщина совратила двух 15-летних хоккеистов в отеле и попала за решетку на несколько дней

      Серия взрывов произошла в российском городе

      Стало известно о массовом налете украинских дронов на российский регион

      В UFC высказались о скандале Нурмагомедова на рейсе в США

      США выступили за полный отказ ЕС от импорта российского газа

      В США оценили перспективы транзита российского газа через Украину

      Стало известно об отказе дочери Трампа возвращаться в Белый дом

      Курские беженцы заявили об ошибках в российском списке остающихся в Судже людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше