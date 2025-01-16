США выступили за полный отказ ЕС от импорта российского газа

Помощник госсекретаря Пайетт: США поддерживают отказ ЕС от импорта газа из РФ

США выступают за полный отказ Европейского союза (ЕС) от импорта российского газа, заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты поддерживают это решение, несмотря на стремление Словакии, Венгрии и Австрии сохранить поставки газа вопреки требованию Брюсселя.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран захотел лишить Россию миллиардов евро, зарабатываемых на торговле сжиженным природным газом. По данным издания Politico, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния и Ирландия призвали к «дальнейшим действиям», чтобы лишить Москву средств на финансирование спецоперации на Украине и доступа к иностранному финансированию.

