Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 16 января 2025Мир

Стало известно об отказе дочери Трампа возвращаться в Белый дом

SCMP: дочь Трампа Иванка и ее муж не займут официальные посты в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Иванка Трамп

Иванка Трамп. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заявили, что на втором сроке американского лидера не будут занимать официальные посты и останутся в своем доме в Майами. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информированные источники.

В первый президентский срок политика Кушнер был старшим советником Трампа. Супруги занимались широким кругом вопросов, включая ближневосточные мирные переговоры и разработку вакцины против коронавирусной инфекции.

Отмечается, что Иванка Трамп отказалась от участия в политике и предпочла уделить время семье и воспитанию детей. Сыновья нового американского лидера — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп — также не будут занимать официальные посты. Они решили сосредоточиться на бизнесе и новых проектах.

Ранее суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Безусловное освобождение предполагает отсутствие штрафа или тюремного срока при том, что обвинительный приговор остается в силе. Таким образом, Трамп стал первым американским лидером, занявшим пост президента с судимостью по уголовному делу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов. Что известно об этом российском оружии?

      59-летняя Брук Шилдс пожаловалась на неприятную проблему в сексе

      Женщина совратила двух 15-летних хоккеистов в отеле и попала за решетку на несколько дней

      Серия взрывов произошла в российском городе

      Стало известно о массовом налете украинских дронов на российский регион

      В UFC высказались о скандале Нурмагомедова на рейсе в США

      США выступили за полный отказ ЕС от импорта российского газа

      В США оценили перспективы транзита российского газа через Украину

      Стало известно об отказе дочери Трампа возвращаться в Белый дом

      Курские беженцы заявили об ошибках в российском списке остающихся в Судже людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше