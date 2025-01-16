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19:37, 16 января 2025Бывший СССР

Цыгане устроили бунт на Украине

Цыгане устроили бунт в Закарпатской области из-за мобилизации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Lubimov / AP

В Закарпатской области Украины цыгане устроили бунт из-за мобилизации мужчин. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что они взбунтовались против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), полиции и Нацгвардии. На опубликованном видео можно заметить силовиков с автоматами и множество полицейских машин.

Женщины, вышедшие на улицу, возмущаются, что мужчин хотят призвать на фронт. Подчеркивается, что это не первый конфликт цыган и сотрудников ТЦК в Закарпатской области.

Ранее украинский депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что бывший рецидивист сбежал из закарпатского ТЦК, украв из кабинета начальника 27 тысяч евро. По ее словам, руководитель военкомата заверил, что деньги были собраны для военнослужащих ВСУ.

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