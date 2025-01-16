У берегов Китая встали танкеры с российской нефтью

Bloomberg: у берегов КНР встали танкеры с 4 миллионами баррелей российской нефти

Пять танкеров почти с 4 миллионами баррелей российской нефти простаивают у берегов Китая. Четыре из них подпали под санкции США, написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Как указано в статье, объем «застрявшей» нефти почти удвоился за пару дней. Ожидается его дальнейший рост в ближайшее время. Ряд ключевых китайских портов и вовсе опасается работать с топливом, несмотря на то что новые санкции еще не вступили в силу.

Судовые брокеры не исключают роста числа перегрузок топлива с судна на судно, а также использования небольших портов, написали авторы материала.

Ранее сообщалось, что государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы Китая начали в срочном порядке искать новых поставщиков нефти после того, как Штаты объявили о самых масштабных санкциях против российской нефтяной отрасли.

Несколькими днями ранее США ввели санкции в отношении «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», а также их дочерних компаний и более чем 180 судов, задействованных в перевозках нефти и газа, — это танкеры, ледокол, суда снабжения, газовозы. Под удар попали и «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые занимаются страхованием морских перевозок.