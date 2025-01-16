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05:31, 16 января 2025Экономика

У берегов Китая встали танкеры с российской нефтью

Bloomberg: у берегов КНР встали танкеры с 4 миллионами баррелей российской нефти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pete Aarre-Ahtio / Ilta-Sanomat / Reuters

Пять танкеров почти с 4 миллионами баррелей российской нефти простаивают у берегов Китая. Четыре из них подпали под санкции США, написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Как указано в статье, объем «застрявшей» нефти почти удвоился за пару дней. Ожидается его дальнейший рост в ближайшее время. Ряд ключевых китайских портов и вовсе опасается работать с топливом, несмотря на то что новые санкции еще не вступили в силу.

Судовые брокеры не исключают роста числа перегрузок топлива с судна на судно, а также использования небольших портов, написали авторы материала.

Ранее сообщалось, что государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы Китая начали в срочном порядке искать новых поставщиков нефти после того, как Штаты объявили о самых масштабных санкциях против российской нефтяной отрасли.

Несколькими днями ранее США ввели санкции в отношении «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», а также их дочерних компаний и более чем 180 судов, задействованных в перевозках нефти и газа, — это танкеры, ледокол, суда снабжения, газовозы. Под удар попали и «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые занимаются страхованием морских перевозок.

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