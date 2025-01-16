Участник СВО сотни километров вез сына с кровавой диареей из-за решения врача

CHITA.RU: Врач в Забайкалье отказался госпитализировать сына бойца СВО

Врач-терапевт из центральной районной больницы в Борзе Забайкальского края отказался госпитализировать 9-месячного сына участника специальной военной операции (СВО) с кровавой диареей. Об этом заявила жена военнослужащего, ее слова приводит портал CHITA.RU.

По информации издания, мать ребенка обратилась в клинику и сообщила, что младенец плохо себя чувствует, и она подозревает инфекцию, так как во время испражнения у сына появлялась кровь. Однако врач принял решение не госпитализировать ребенка и направил мать с сыном к инфекционисту. Когда младенцу стало хуже и россиянке пришлось вызывать скорую, врач снова отказался класть больного в клинику, ограничившись двумя уколами.

Тогда отец ребенка, находившийся в родном городе в отпуске, повез сына за сотни километров в столицу Забайкалья, Читу, в надежде, что там врачи смогут оказать помощь младенцу. В итоге осмотрели 9-месячного мальчика в частной клинике, откуда ребенка госпитализировали уже на скорой.

«Диагноз — кишечный колит, уже запущенный. Кровь в больнице пришлось останавливать с помощью капельниц. Ребенок пережил огромный стресс», — рассказала его мать.

Ранее сообщалось, что Александр Гусев, участник СВО из Курганской области, неожиданно впал в кому после того, как получил легкое ранение в палец. Его родственники обвинили врачей самарской больницы в безразличии.