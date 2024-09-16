Боец СВО получил ранение в палец и впал в кому. Его семья обвиняет медиков в безразличии

Боец СВО из Курганской области Гусев впал в кому после попадания осколка в палец

Александр Гусев, участник специальной военной операции (СВО) из Курганской области, неожиданно впал в кому после того, как получил легкое ранение в палец. Его родственники обвинили врачей из самарской больницы в безразличии.

Россиянин подписал контракт с Минобороны в июне 2024 года и отправился на СВО. 19 июля он был ранен. Как утверждалось, в его указательном пальце застрял осколок. С того момента военный побывал в нескольких госпиталях, в том числе в Макеевке, Старобельске, Белгороде и Ижевске. После этого его отправили в самарскую больницу. За полтора месяца его состояние не улучшилось — палец так и не восстановился.

В конце лета связь с бойцом и вовсе пропала. Позже родственникам сообщили, что во время операции состояние Гусева ухудшилось. У него резко понизилось давление, роизошла остановка дыхания и гипоксия. Боец оказался в коме.

Его подключили к аппарату ИВЛ, перевели в реанимацию. Потом аппарат убрали, но состояние также оценивали как тяжелое. Но врачи не говорили диагноз, не говорили, как это произошло сестра военного Мария Вербицкая

После этого его сестра Мария Вербицкая обвинила медиков в безразличии к российскому солдату. Женщина также обратилась за помощью к военной прокуратуре. Только после этого с ней связался один из врачей. «Было кислородное голодание, мозг не получал кислород, клетки начали отмирать. Прогноз неблагоприятный, мало кому удается вернуться к нормальной жизни», — рассказала россиянка.

Затем она рассказала, что через несколько дней после операции ее брат пришел в сознание. Он начал реагировать на врачей и пытаться выполнить простые команды. При этом позднее она неожиданно выяснила, что его снова перевели в госпиталь — №426. Медики заявили, что он в бессознательном состоянии. У него оказалась энцефалопатия, предположительно, гипоксическая.

Я не знаю, живой мой брат вообще или нет, в каком он состоянии сестра военного Мария Вербицкая

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Врачи ответили на претензии родственников бойца СВО

После произошедшего 63.ru отправило запрос в Министерство здравоохранения Самарской области. В ведомстве ответили, что все сведения о состоянии здоровья и диагнозе человека представляют врачебную тайну. «В то же время сообщаем, что все необходимые медицинские мероприятия (диагностические и лечебные) выполнены в полном объеме. Уже отмечена положительная динамика общего состояния», — добавили специалисты, говоря о госпитализированном бойце.

Также издание написало обращение руководству военного госпиталя №426. На письмо ответил врио главы госпиталя Николай Полянин. Он также отметил, что передача сведений о лицах, которые участвуют в СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины, запрещена — только родственникам, чьи контакты записаны в карте пациента.

Медицинский юрист Николай Чернышук, в свою очередь, назвал инцидент с Александром Гусевым необычным. Он пояснил, что эта история вызывает много вопросов. «Почему незначительное повреждение стало причиной жизнеугрожающего состояния?» — поинтересовался специалист.

Возможно, инфицированную рану не обработали в должной степени. Это привело к распространению инфекции, системному заражению крови и сепсису, генерализованному воспалительному процессу по всему организму медицинский юрист Николай Чернышук

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Некоторые бойцы СВО восстановились после перенесенных ранений

Ранее стало известно, что боец СВО из Чувашии больше года проходил с осколком в глазу. На днях в Чебоксарах российскому военному провели операцию. Он был ранен еще при взрыве в июле 2023 года. Только через год он обратился к врачам, так как начало ухудшаться состояние — боец почти полностью потерял зрение. Провели операцию, медики смогли спасти мужчину от слепоты.

Помимо этого, сообщалось о 26-летнем бойце СВО позывным Крашер из Татарстана, который выжил с осколком снаряда в сердце. В клинической больнице Казани провели операцию — она шла 3,5 часа. Медики извлекли часть боеприпаса. Пострадавший восстанавливается.

Также осенью 2023 года в Севастополе врачам и саперам удалось достать из бедра участника СВО неразорвавшийся боеприпас. Снарядом оказался осколочный гранатометный выстрел — ВОГ-17. Его длина составила 132 миллиметра, а масса — 350 граммов.