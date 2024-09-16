Александр Гусев, участник специальной военной операции (СВО) из Курганской области, неожиданно впал в кому после того, как получил легкое ранение в палец. Его родственники обвинили врачей из самарской больницы в безразличии.
Россиянин подписал контракт с Минобороны в июне 2024 года и отправился на СВО. 19 июля он был ранен. Как утверждалось, в его указательном пальце застрял осколок. С того момента военный побывал в нескольких госпиталях, в том числе в Макеевке, Старобельске, Белгороде и Ижевске. После этого его отправили в самарскую больницу. За полтора месяца его состояние не улучшилось — палец так и не восстановился.
В конце лета связь с бойцом и вовсе пропала. Позже родственникам сообщили, что во время операции состояние Гусева ухудшилось. У него резко понизилось давление, роизошла остановка дыхания и гипоксия. Боец оказался в коме.
Его подключили к аппарату ИВЛ, перевели в реанимацию. Потом аппарат убрали, но состояние также оценивали как тяжелое. Но врачи не говорили диагноз, не говорили, как это произошло
После этого его сестра Мария Вербицкая обвинила медиков в безразличии к российскому солдату. Женщина также обратилась за помощью к военной прокуратуре. Только после этого с ней связался один из врачей. «Было кислородное голодание, мозг не получал кислород, клетки начали отмирать. Прогноз неблагоприятный, мало кому удается вернуться к нормальной жизни», — рассказала россиянка.
Затем она рассказала, что через несколько дней после операции ее брат пришел в сознание. Он начал реагировать на врачей и пытаться выполнить простые команды. При этом позднее она неожиданно выяснила, что его снова перевели в госпиталь — №426. Медики заявили, что он в бессознательном состоянии. У него оказалась энцефалопатия, предположительно, гипоксическая.
Я не знаю, живой мой брат вообще или нет, в каком он состоянии
Врачи ответили на претензии родственников бойца СВО
После произошедшего 63.ru отправило запрос в Министерство здравоохранения Самарской области. В ведомстве ответили, что все сведения о состоянии здоровья и диагнозе человека представляют врачебную тайну. «В то же время сообщаем, что все необходимые медицинские мероприятия (диагностические и лечебные) выполнены в полном объеме. Уже отмечена положительная динамика общего состояния», — добавили специалисты, говоря о госпитализированном бойце.
Также издание написало обращение руководству военного госпиталя №426. На письмо ответил врио главы госпиталя Николай Полянин. Он также отметил, что передача сведений о лицах, которые участвуют в СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины, запрещена — только родственникам, чьи контакты записаны в карте пациента.
Медицинский юрист Николай Чернышук, в свою очередь, назвал инцидент с Александром Гусевым необычным. Он пояснил, что эта история вызывает много вопросов. «Почему незначительное повреждение стало причиной жизнеугрожающего состояния?» — поинтересовался специалист.
Возможно, инфицированную рану не обработали в должной степени. Это привело к распространению инфекции, системному заражению крови и сепсису, генерализованному воспалительному процессу по всему организму
Некоторые бойцы СВО восстановились после перенесенных ранений
Ранее стало известно, что боец СВО из Чувашии больше года проходил с осколком в глазу. На днях в Чебоксарах российскому военному провели операцию. Он был ранен еще при взрыве в июле 2023 года. Только через год он обратился к врачам, так как начало ухудшаться состояние — боец почти полностью потерял зрение. Провели операцию, медики смогли спасти мужчину от слепоты.
Помимо этого, сообщалось о 26-летнем бойце СВО позывным Крашер из Татарстана, который выжил с осколком снаряда в сердце. В клинической больнице Казани провели операцию — она шла 3,5 часа. Медики извлекли часть боеприпаса. Пострадавший восстанавливается.
Также осенью 2023 года в Севастополе врачам и саперам удалось достать из бедра участника СВО неразорвавшийся боеприпас. Снарядом оказался осколочный гранатометный выстрел — ВОГ-17. Его длина составила 132 миллиметра, а масса — 350 граммов.