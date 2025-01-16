Уехавший из России рэпер не смог продать билеты на свой концерт

Рэпер Элджей заявил об отмене концерта в Таиланде, он не смог продать билеты

Рэпер Элджей, который покинул Россию еще в 2021 году после возбуждения дела о пропаганде наркотиков, не смог продать билеты на свой концерт в Таиланде. Об отмене выступления сам музыкант сообщил на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пхукет, нам не удалось реализовать задуманное на острове, несмотря на все наши попытки, а делать как попало я не хочу. Билеты естественно можно вернуть. Еще раз сорян, я тоже очень хотел вас всех увидеть», — написал артист.

Интересно, что на той же тайской площадке перед концертом Элджея должна была выступить певица Рита Дакота, также покинувшая Россию и в последнее время живущая в США. Она свое шоу пока отменять не собирается, но также жалуется на проблемы с продажей билетов, обвиняя в этом сайт, где они были доступны для приобретения. Участница «Фабрики звезд» пообещала выйти на сцену, даже если в зале будет всего 300 человек.

«На сайте с билетами написано, что они все раскуплены, а кнопка "купить" просто не работает. Но даже если вас будет 300 человек, обещаю, что буду работать, будто вас целый стадион», — заявила Рита.

Ранее стало известно, что певица Лолита пожаловалась на угрозы и травлю со стороны членов движения «Русская община».