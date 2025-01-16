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10:41, 16 января 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о желании увидеть Зеленского в окопе

Пленный солдат ВСУ Мирный рассказал о желании увидеть Зеленского в окопе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Мирный рассказал о желании увидеть президента страны Владимира Зеленского в окопе. Его цитирует ТАСС.

По его словам, командование ВСУ боится, что украинские пленные в один день придут к ним домой и «за все спросят». Он заключил, что хотел бы, чтобы хотя бы на три дня Зеленский и депутаты Верховной Рады попали в окопы.

Ранее пленный солдат ВСУ Николай Каптур рассказал, что украинские командиры используют дроны против своих подчиненных. Он добавил, что командиры также запрещают подчиненным эвакуировать с поля боя раненых и убитых.

До этого пленный солдат ВСУ рассказал, что многие воюющие в Донбассе военные ВСУ больше не считают Зеленского легитимным главой государства. По его словам, такое отношение связано, среди прочего, с коррупционными скандалами в Киеве, в которых оказалась замешана президентская партия «Слуга народа».

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