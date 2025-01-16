Военкор Коц назвал Украину британской колонией

Военкор Александр Коц назвал Украину британской колонией после подписания договора о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Военкор уточнил, что документ затрагивает оборону, энергетику и торговлю. Как сказано в договоре, речь идет об инвестициях в оба государства, которые объединят развитие технологической сферы и других. «Украина подписалась на статус колонии. О том, какие "инвестиции" с собой приносит Лондон, могли бы неплохо рассказать индийцы, китайцы, или африканцы», — заявил Коц.

По его мнению, Великобритания хочет контролировать украинские ресурсы, в том числе полезные ископаемые. Военкор упомянул, что в документе сказано о закреплении за Лондоном статуса предпочтительного партнера для энергосектора Украины, включая производство стали.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве 16 января. Как сообщалось, подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере.

