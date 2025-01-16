В бассейне в Германии десятки человек отравились хлором

Bild: В бассейне в немецком Штраусберге 18 человек отравились хлором

В немецком городе Штраусберге 18 человек отравились хлором в одном из местных бассейнов. Об этом пишет издание Bild.

По данным газеты, в момент утечки хлора в бассейне пребывала группа школьников. Отмечается, что одну из девочек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее по меньшей мере шесть человек отравились хлором в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске.

До этого в США больше десяти человек отравились хлором в бассейне. Инцидент произошел 24 июня в американском городе Хьюстон, штат Техас. Начальник городской спасательной службы Сэмюэл Пенья допустил, что причиной отравления могло стать чрезмерное хлорирование бассейна.