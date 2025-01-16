В Белом доме оценили роль команды Трампа в достижении сделки по Газе

В Белом доме заявили, что команда Трампа сыграла важную роль в сделке по Газе

Сделка между Израилем и движением ХАМАС была достигнута, в частности, благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник администрации действующего главы США Джо Байдена, пишет РИА Новости.

«Несколько дней назад Стив Уиткофф приехал и подключился к Бретту (Макгерку, советнику Байдена по Ближнему Востоку) в последнем рывке, что, я думаю, исторически почти беспрецедентно», — отметил он.

По словам неназванного чиновника, это было «очень конструктивное, очень плодотворное партнерство». Он также подчеркнул, что это является примером того, что могут достичь Демократическая и Республиканская партии, когда объединяют усилия ради общей цели.

Ранее стало известно, что Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соответствующее соглашение начнет действовать в воскресенье, 19 января.

Несколькими днями ранее Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект сделки по прекращению огня. Накануне ХАМАС через посредников сообщило об одобрении проекта соглашения о прекращении огня и обмене пленными.