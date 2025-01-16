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19:09, 16 января 2025Россия

В детсаду Петербурга пятилетнему мальчику случайно вкололи лекарство для детей с ДЦП

В Санкт-Петербурге в детсаду ребенку по ошибке вкололи рецептурное лекарство
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в коррекционном детском саду Кировского района пятилетнему мальчику по ошибке вкололи рецептурное лекарство. Об этом пишет Mash на Мойке в Telegram.

Как рассказала мать ребенка, у него появилась сыпь и начались проблемы со сном. В детсаду объяснили, что случайно перепутали препарат и сделали воспитаннику не требующуюся ему инъекцию «Кортексина», который используют при задержке речи, проблемах с памятью и детском церебральном параличе (ДЦП). Укол предназначался другому ребенку, мать которого и принесла лекарство вместе с назначением врача.

По информации канала, медсестра, сделавшая укол, утверждает, что не знает воспитанников в лицо и ее подставили, приведя на процедуру другого ребенка. В свою очередь, заведующая дошкольным заведением остается на связи с матерью пострадавшего и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ижевске годовалая девочка попала в реанимацию с серьезными ожогами в районе половых органов, полученными в детском саду.

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