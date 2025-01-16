В ЕС обвинили Зеленского в превращении политики в театр

Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский научился играть в политический театр

Президент Украины Владимир Зеленский устроил в Европе политический театр, спекулируя поставками газа. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

«Зеленский научился играть в политический театр, и он злоупотребляет вопросом поставок газа. Это наносит ущерб всему Евросоюзу», — подчеркнул парламентарий.

По словам Данко, на этой ситуации зарабатывают западноевропейские страны, а страны восточноевропейские члены Евросоюза проигрывают. «Нам приходится выделять субсидии, чтобы снизить цену на энергию, и мы полностью теряем конкурентоспособность, это происходит и во всем Евросоюзе в целом», — объяснил депутат.