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09:33, 16 января 2025Мир

В ЕС обвинили Зеленского в превращении политики в театр

Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский научился играть в политический театр
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский устроил в Европе политический театр, спекулируя поставками газа. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

«Зеленский научился играть в политический театр, и он злоупотребляет вопросом поставок газа. Это наносит ущерб всему Евросоюзу», — подчеркнул парламентарий.

По словам Данко, на этой ситуации зарабатывают западноевропейские страны, а страны восточноевропейские члены Евросоюза проигрывают. «Нам приходится выделять субсидии, чтобы снизить цену на энергию, и мы полностью теряем конкурентоспособность, это происходит и во всем Евросоюзе в целом», — объяснил депутат.

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