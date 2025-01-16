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08:11, 16 января 2025Мир

В Словакии рассказали о возможности Трампа решить конфликт на Украине

Словацкий политик Данко: Трамп может помочь решить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выразил надежду, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет помочь решению конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Меня, с другой стороны, удивляет выступление и заявление президента Трампа. Он вдруг начал говорить про Гренландию и Панаму. Мы знаем, что он торговец. Мы надеемся, что с Трампом появится новая позиция», — отметил Данко.

По его словам, вопросы между Россией и Украиной могут решиться. Но этот конфликт готовился уже долгое время, и это была просто провокация по отношению к Российской Федерации, посетовал словацкий политик.

Он также добавил, что в настоящее время стараются инициировать конфликты между словаками и венграми. К этому необходимо относиться определенным образом, резюмировал Данко.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США связны большие ожидания по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

До этого Фицо заявил, что Трамп может прекратить или уменьшить помощь Украине после избрания на пост главы государства и вступления в должность.

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