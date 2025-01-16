В Еврокомиссии заявили о хирургических ударах ВС России по энергетике Украины

Удары Вооруженных сил (ВС) России по энергетике Украины являются «хирургическими», так как они очень влияют на всю систему снабжения Киева. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, передает агентство Reuters.
«Не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов Российской армии», — рассказала представитель Еврокомиссии.
Итконен подчеркнула, что страны Европейского союза продолжат оказывать военную и экономическую помощь Украине вне зависимости от ситуации на поле боя.
Ранее Итконен говорила, что Еврокомиссия обеспокоена ударом беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Однако она добавила, что Брюссель и Киев не ведут контактов по данному вопросу.