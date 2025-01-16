Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 16 января 2025Мир

В Еврокомиссии заявили о хирургических ударах ВС России по энергетике Украины

Представитель ЕК Итконен: Удары по энергетике Украины являются хирургическими
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Удары Вооруженных сил (ВС) России по энергетике Украины являются «хирургическими», так как они очень влияют на всю систему снабжения Киева. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, передает агентство Reuters.

«Не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов Российской армии», — рассказала представитель Еврокомиссии.

Итконен подчеркнула, что страны Европейского союза продолжат оказывать военную и экономическую помощь Украине вне зависимости от ситуации на поле боя.

Ранее Итконен говорила, что Еврокомиссия обеспокоена ударом беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Однако она добавила, что Брюссель и Киев не ведут контактов по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Молодой человек впервые поехал за границу без родителей и едва не лишил жизни двух детей

      МакSим призналась в угоне машины и страшном ДТП

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

      В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше