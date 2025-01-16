В Госдуме назвали авантюрой соглашение Украины и Британии

Депутат Нестеренко назвал авантюрой соглашение о партнерстве Украины и Британии

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко прокомментировал подписанное соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Его слова приводит РИА Новости.

Нестеренко назвал авантюрой соглашение о партнерстве Украины и Британии. «В быстро меняющемся мире, подписывать подобное — очередная политическая авантюра и информационный шум», — отметил он.

По мнению парламентария, Зеленский стремится продать остатки Украины британцам, не дожидаясь инаугурации президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. Ожидается, что инициатива углубит двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

