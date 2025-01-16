Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:47, 16 января 2025Россия

В Госдуме назвали авантюрой соглашение Украины и Британии

Депутат Нестеренко назвал авантюрой соглашение о партнерстве Украины и Британии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Юрий Нестеренко

Юрий Нестеренко. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко прокомментировал подписанное соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Его слова приводит РИА Новости.

Нестеренко назвал авантюрой соглашение о партнерстве Украины и Британии. «В быстро меняющемся мире, подписывать подобное — очередная политическая авантюра и информационный шум», — отметил он.

По мнению парламентария, Зеленский стремится продать остатки Украины британцам, не дожидаясь инаугурации президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. Ожидается, что инициатива углубит двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер великий режиссер Дэвид Линч. Он изменил мировое кино навсегда

      На Западе удивились позиции Украины по переговорам

      Чемпион ОИ пристыдил пожаловавшуюся на условия проживания в Казани лыжницу

      Участвующие в очистке пляжей в Анапе пожаловались на головную боль

      Украинские войска вновь обстреляли Горловку снарядами НАТО

      Главой комитета разведки Палаты представителей США выберут противника поддержки Украины

      Минфин США снял санкции с дочери Анатолия Сердюкова

      «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала грудь в кроп-топе

      Американец назвал СВО гуманнее военных операций США и Израиля

      Эстония разрешит военным применять силу в случае угроз на море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше