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23:51, 16 января 2025Мир

В Гренландии высказались о сотрудничестве с США

Министр в Гренландии Натаниэльсен заявила, что остров не хочет быть частью США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Гренландия не хочет быть частью США, однако открыта для развития делового сотрудничества с Вашингтоном. Об этом в статье The Washington Post заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен.

«Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. Мы не датчане и не американцы», — заявила Натаниэльсен, отметив, что остров видит возможности для заключения сделки, которая может принести пользу обеим сторонам.

По словам Натаниэльсен, Гренландия уже несколько лет ведет сотрудничество с Госдепартаментом США для получения информации о своих минеральных ресурсах. Она добавила, что Гренландия активно ищет способы привлечения большего объема инвестиций в горнодобывающую отрасль.

Министр отметила, что сейчас большинством лицензий на добычу полезных ископаемых в стране владеют компании из Канады и Великобритании, у каждой из которых по 23 лицензии, тогда как у США — всего одна. «Я уверена, что эта картина может измениться. Существуют нынешние, будущие и пока еще неизвестные возможности для инвестиций», — заключила министр.

Ранее в датском парламенте прозвучало заявление о том, что США не смогут купить правительство Гренландии и аннексировать ее. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости.

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