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17:57, 16 января 2025Мир

В ХАМАС обвинили Израиль в ударе по месту с заложниками

ХАМАС обвинило Израиль в ударе по месту с заложницей после прекращения огня
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Представители палестинского радикального движения ХАМАС обвинили Израиль в ударе по месту с удерживаемой заложницей после введения режима прекращения огня. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вооруженное крыло ХАМАС заявило в четверг, что израильский удар, последовавший за объявлением о прекращении огня днем ​​ранее, был нанесен по месту, где удерживалась женщина-заложница», — отмечается в материале агентства.

При этом представители палестинского радикального движения не раскрыли судьбу заложницы, оказавшейся под огнем.

Ранее политолог, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС рискует сорваться, кроме того, оно вызвало недовольство среди ряда израильских политиков. Он объяснил, что сделка предполагает, по всей видимости, освобождение Израилем большого числа палестинцев, которые наверняка вступят в ряды радикальной группировки.

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