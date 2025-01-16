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03:46, 16 января 2025Бывший СССР

В Киеве заявили о необходимости продать украинскую газотранспортную систему США

Экс-глава администрации Кучмы Балога: Украина должна продать ГТС США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

Украина должна продать свою газотранспортную систему (ГТС) Соединенным Штатам, чтобы избежать российских обстрелов. С таким мнением выступил экс-глава офиса президента Украины при Викторе Кучме Виктор Балога в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если мы хотим сохранить нашу газотранспортную систему, мы должны продать ее США. И чем раньше мы это сделаем, тем больше шансов, что у нас останется газ», — отметил он.

Балога также призвал не тянуть с принятием этого решения, а «уже делать американцам предложение». Как считает политик, если США выкупит газовую систему у Украины или хотя бы заявит о таком намерении, то РФ якобы перестанет наносить ущерб украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся.

До этого агентства Bloomberg написало, что отказ Украины от транзита российского газа приведет к атакам по ГТС. Авторы статьи считают, что в случае отказа от транзита российского газа Украина будет вынуждена оборонять более 38 тысяч километров газопроводной системы.

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