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06:55, 16 января 2025Мир

В Китае выразили надежду на сотрудничество с Трампом

Пресс-секретарь посольства КНР Лю Пэнъюй: Пекин надеется на сотрудничество с США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай рассчитывает на сотрудничество с администрацией избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для дальнейшей стабилизации отношений между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что новое правительство США сделает правильный выбор и будет работать с Китаем над сохранением достигнутого тяжелым трудом импульса к стабилизации китайско-американских отношений», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь также напомнил, что тайваньский вопрос представляет собой «красную линию» в отношениях между США и Китаем. При этом «непересечение этой линии» является ключевым фактором урегулирования разногласий.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем. Как написали японские СМИ, такой союз позволил бы Вашингтону укрепить связи в сфере экономики и безопасности с Пекином и Москвой.

Также в конце прошлого года появилась информация, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации Дональда Трампа.

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