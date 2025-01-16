В Китае выразили надежду на сотрудничество с Трампом

Пресс-секретарь посольства КНР Лю Пэнъюй: Пекин надеется на сотрудничество с США

Китай рассчитывает на сотрудничество с администрацией избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для дальнейшей стабилизации отношений между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что новое правительство США сделает правильный выбор и будет работать с Китаем над сохранением достигнутого тяжелым трудом импульса к стабилизации китайско-американских отношений», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь также напомнил, что тайваньский вопрос представляет собой «красную линию» в отношениях между США и Китаем. При этом «непересечение этой линии» является ключевым фактором урегулирования разногласий.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем. Как написали японские СМИ, такой союз позволил бы Вашингтону укрепить связи в сфере экономики и безопасности с Пекином и Москвой.

Также в конце прошлого года появилась информация, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации Дональда Трампа.