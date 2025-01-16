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21:37, 16 января 2025Мир

В НАТО назвали призыв к войне призывом к миру

Глава Военного комитета НАТО Бауэр назвал призыв к войне призывом к миру
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Уходящий глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал страны НАТО считать, что «призыв к войне — это призыв к миру». Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции по итогам встречи Военного комитета НАТО Бауэр призвал нарастить инвестиции в производство вооружений на Украине, чтобы действия против России стали наиболее эффективными.

«Меня назовут воинственным, но я скажу, что призыв к войне — это призыв к миру. Если мы будем лучше готовиться к сдерживанию наших врагов, снизится вероятность, что они нападут», — отметил представитель альянса.

В декабре 2024 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может напасть на Россию, если не станет членом НАТО. По его словам, последующие украинские власти будут сосредоточены на восстановлении страны.

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