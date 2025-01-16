В отношении россиянина возбудили уголовное дело за избиение своих пятерых детей

В Подмосковье в отношении мужчины возбуждено дело за избиение пятерых детей

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины за избиение своих пятерых детей. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, у 47-летнего жителя деревни Дыдылдино трое сыновей и две дочери. Начиная с 2012 года он регулярно избивал их ремнем, руками, ногами и другими предметами.

Многодетному мужчине ранее было предъявлено обвинение в домогательствах к дочери.

Ранее сообщалось, что россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы.