В России отчитались о ходе ликвидации последствий выброса мазута

Роспотребнадзор: Мощности для мониторинга ситуации с мазутом увеличены

На побережье Черного моря увеличены лабораторные мощности для укрепления мониторинга за выбросом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, это необходимо для контроля показателей качества окружающей среды и безопасности морепродуктов. Для того чтобы проводить усиленный контроль за наличием потенциально опасных веществ, будут задействованы лаборатории Роспотребнадзора в Анапе и Ялте.

«Принимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения и для того, чтобы на стол россиян попадала только безопасная рыбная продукция. Лаборатории ведомства оснащены всеми необходимыми современными средствами», — заверили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что специалисты уже провели 102 исследования. Также каждый день продолжается лабораторный контроль показателей качества окружающей среды — речь идет о мониторинге атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, а также воды из источников питьевого водоснабжения и готовых блюд из полевых кухонь.

Ведомство рекомендовало рыбакам не вылавливать рыбу в районах, где наблюдается загрязнение воды. Кроме того, оно призвало их делиться данными о состоянии водоемов и советовать другим рыбакам соблюдать осторожность. Важно также проверять рыбу на наличие посторонних запахов или изменений в цвете и текстуре, так как это может указывать на возможное загрязнение.

Загрязнение в Черном море произошло после крушения в декабре 2024 года двух танкеров, которые суммарно перевозили десять тысяч тонн нефтепродуктов. В качестве основных причин случившегося рассматривается ошибка экипажа или опасные погодные условия. В Краснодарском крае почти 150 участникам очистки пляжей от мазута потребовалась помощь врачей, трое человек попали в больницу. Волонтеры впоследствии сообщали об отравлениях.