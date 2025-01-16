Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 16 января 2025Россия

В России отчитались о ходе ликвидации последствий выброса мазута

Роспотребнадзор: Мощности для мониторинга ситуации с мазутом увеличены
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На побережье Черного моря увеличены лабораторные мощности для укрепления мониторинга за выбросом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, это необходимо для контроля показателей качества окружающей среды и безопасности морепродуктов. Для того чтобы проводить усиленный контроль за наличием потенциально опасных веществ, будут задействованы лаборатории Роспотребнадзора в Анапе и Ялте.

«Принимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения и для того, чтобы на стол россиян попадала только безопасная рыбная продукция. Лаборатории ведомства оснащены всеми необходимыми современными средствами», — заверили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что специалисты уже провели 102 исследования. Также каждый день продолжается лабораторный контроль показателей качества окружающей среды — речь идет о мониторинге атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, а также воды из источников питьевого водоснабжения и готовых блюд из полевых кухонь.

Ведомство рекомендовало рыбакам не вылавливать рыбу в районах, где наблюдается загрязнение воды. Кроме того, оно призвало их делиться данными о состоянии водоемов и советовать другим рыбакам соблюдать осторожность. Важно также проверять рыбу на наличие посторонних запахов или изменений в цвете и текстуре, так как это может указывать на возможное загрязнение.

Загрязнение в Черном море произошло после крушения в декабре 2024 года двух танкеров, которые суммарно перевозили десять тысяч тонн нефтепродуктов. В качестве основных причин случившегося рассматривается ошибка экипажа или опасные погодные условия. В Краснодарском крае почти 150 участникам очистки пляжей от мазута потребовалась помощь врачей, трое человек попали в больницу. Волонтеры впоследствии сообщали об отравлениях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

      Названная российским чиновником тупорылым животным мать бойца СВО вступилась за него

      Неизвестный поджег два релейных шкафа на Ярославском направлении

      Канье Уэст опубликовал архивное видео с обнаженной Памелой Андерсон

      Боевика из запрещенного «Айдара» осудили на 18 лет колонии за преступления в Донбассе

      Лукашенко порассуждал о необходимости второй АЭС в Белоруссии

      На Украине допустили возобновление отключений света

      Раскрыты последствия ночных попыток атак ВСУ на Россию

      Дочь Марка Захарова лишилась работы в «Ленкоме»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше