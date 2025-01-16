Волонтеры рассказали об отравлении при очистке от мазута пляжей Черного моря

РБК: Волонтеры заявили, что отравились при очистке пляжей Черного моря от мазута

Часть волонтеров, которые занимаются ликвидацией последствия выброса мазута в Черное море, рассказали об отравлении этим нефтепродуктом. Их слова приводит РБК.

Активист Юрий, который участвует в очистке пляжей с 17 декабря, расссказал, что заметил у себя в первый же день признаки отравления. Волонтер «по глупости» пошел на пляж без маски и других средств индивидуальной защиты, так как поначалу все люди работали таким образом.

«18 декабря вышел на пляж в районе Можепсин на Пионерском проспекте, там уже выдали костюм и маску, но к обеду почувствовал недомогание. К врачам не обращался, лежал дома, слезы, красные глаза, в носу и в горле першило, состояние как ОРЗ» , — описал симптомы Юрий.

Он добавил, что часть волонтеров получали интоксикацию во время работ. В первые дни в маске было трудно дышать, а респиратор мужчине выдали более чем через неделю. Когда он приходил домой, три дня ему приходилось закрывать окна, так как в районе разливов ощущался сильный запах мазута.

Слова Юрия подтвердил волонтер Александр Величко, который работает на самых загрязненных участках черноморского побережья. Он подчеркнул, что некоторые люди пренебрегают системами индивидуальной защиты, из-за чего их состояние ухудшается. При этом сейчас таких проблем уже нет, подчеркнул он.

Волонтер назвал основным признаком отравления мазутом слезотечение, легкий кашель и «истерический смех». Чтобы избежать того, волонтеры начали покупать угольные респираторы или противогазы, добавил Величко.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае почти 150 участникам очистки пляжей от мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, потребовалась помощь врачей, трое человек попали в больницу. В Крыму и Севастополей таких обращений при этом не зафиксировали. 15 января стало известно о смерти 17-летнего волонтера после уборки мазута на пляже Анапы.

Загрязнение в Черном море произошло после крушения в декабре 2024 года двух танкеров, которые суммарно перевозили десять тысяч тонн нефтепродуктов. В качестве основных причин случившегося рассматривается ошибка экипажа или опасные погодные условия.