В России резко нарастили ввоз китайских машин

Fesco нарастила ввоз новых китайских автомобилей в Россию на 50 % в 2024 году

По итогам 2024 года одна из крупнейших логистических групп в России — Fesco — резко нарастила морские контейнерные перевозки китайских автомобилей и комплектующих к ним. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

В Fesco отметили, что в прошлом году суммарные объемы контейнерных поставок в Россию подобной продукции увеличились на 36 процентов в сравнении с показателем за 2023-й. За 12 месяцев показатель достиг отметки почти в 36 тысяч двадцатифутовых контейнеров (TEU).

В рамках комплексного логистического сервиса транспортная группа отправила в РФ в общей сложности более 43 тысяч новых китайских автомобилей. Годовой прирост составил 50 процентов. Подавляющую часть (81 процент) общего объема ввезенных грузов составили готовые машины. Оставшаяся доля в 19 процентов пришлась на импорт машинокомплектов и автомобильных запчастей, резюмировали в Fesco.

После массового ухода ведущих западных автопроизводителей российский авторынок захватили китайские бренды. Аналитики агентства «Автостат» прогнозировали, что по итогам 2024 года реализация легковушек из КНР в РФ превысит 900 тысяч единиц. Только за первые одиннадцать месяцев в стране продали в общей сложности 848 тысяч новых китайских машин. В свою очередь, доля автомобилей производства КНР на российском рынке выросла за год с 50,1 процента до почти 60 процентов.