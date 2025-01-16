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16:12, 16 января 2025Экономика

В российском городе увековечат безвременно ушедший снег

В Волжском поставят памятник рано растаявшему снегу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В городе Волжский Волгоградской области откроют «Памятник снежку», чтобы увековечить безвременно растаявший снег. Об этом пишет Telegram-канал «Альтернативный Волгоград».

Открытие состоится в 15:00 17 января в парке Ультра100. Инициаторами стала команда парка. Памятник призван напомнить местным жителям о снежных зимах, которых давно не было в городе. Авторы проекта надеются, что это привлечет внимание горожан к проблеме глобального потепления и заставит задуматься о личном влиянии каждого на экологию.

Ранее в городе Бологое Тверской области пообещали вернуть похожий на консервную банку памятник. После установки арт-объект вызвал возмущение у местных жителей.

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