В российском регионе захотели принять закон об обязательной стерилизации домашних животных

В Башкирии захотели принять закон об обязательной стерилизации домашних животных

В Башкирии запланировали принять закон, обязующий стерилизовать всех домашних животных. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова, чьи слова приводит портал «ГорОбзор».

Она отметила, что работа над законопроектом начнется в скором времени. Норма будет касаться тех домашних животных, которые не представляют селекционной ценности, подчеркнула парламентарий.

«Этот закон мы не будем откладывать, несмотря на проблемы с бюджетом. Этот закон должен быть принят в этом году», — добавила Шагапова.

Ранее в республике обновили правила содержания питомцев, которые ограничивают число животных площадью квартир или домовладений. В свою очередь спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев пообещал уточнить правила содержания.