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20:15, 16 января 2025Мир

В США объяснили недоверие со стороны России

Полковник Макгрегор: США сами виноваты в недоверии к себе со стороны России
Семен Александров (редактор)

Фото: Maxx-Studio / Shutterstock / Fotodom  

США сами виноваты в возможном недоверии к себе со стороны России из-за угроз американских политиков, в частности, будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X.

«Из-за постоянных угроз России Москва не доверяет никаким переговорам с США», — объяснил он.

По его словам, американские политики не хотят признавать, что у России есть свои законные внешнеполитические интересы, а они, несомненно, есть.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что глава государства много раз говорил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном. При этом Ушаков указал, что Москва не торопится и ожидает прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. Он также предположил, что встрече двух глав государств будут предшествовать контакты на закрытом уровне.

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