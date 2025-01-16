Полковник Макгрегор: США сами виноваты в недоверии к себе со стороны России

США сами виноваты в возможном недоверии к себе со стороны России из-за угроз американских политиков, в частности, будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X.

«Из-за постоянных угроз России Москва не доверяет никаким переговорам с США», — объяснил он.

По его словам, американские политики не хотят признавать, что у России есть свои законные внешнеполитические интересы, а они, несомненно, есть.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что глава государства много раз говорил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном. При этом Ушаков указал, что Москва не торопится и ожидает прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. Он также предположил, что встрече двух глав государств будут предшествовать контакты на закрытом уровне.