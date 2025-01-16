Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:25, 16 января 2025Мир

В Кремле напомнили США о готовности к диалогу

Ушаков: Путин много раз говорил о готовности России к диалогу с США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин много раз говорил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном. Об этом сказал помощник главы государства Юрий Ушаков в заявлении, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы», — рассказал помощник президента России.

При этом Ушаков указал, что Москва не торопится и ожидает прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. Он также предположил, что встрече двух глав государств будут предшествовать контакты на закрытом уровне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что двусторонних контактов с США об организации встречи Путина и Трампа сейчас нет. Кроме того, министр подчеркнул, что для этого диалога нужно дождаться инаугурации американского политика и его вступления в должность главы государства 20 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по российскому региону

      В России подешевел iPhone 16 Pro

      Оксана Самойлова обнажила ягодицы на отдыхе

      Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы

      Уехавший из России рэпер не смог продать билеты на свой концерт

      Российские войска уничтожили мост снабжения ВСУ

      Россиянам назвали «красные флаги» при боли в животе

      Во Франции провалился вотум недоверия правительству

      Врач предупредил об опасности приема одного популярного витамина

      Насиловавшему несколько лет двух дочерей российскому уголовнику дали срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше