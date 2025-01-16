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01:19, 16 января 2025Мир

В США оценили перспективы транзита российского газа через Украину

Пайетт: Украина никогда не возобновит транзит российского газа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Украина не возобновит транзит российского газа, обратного пути не существует. Перспективы восстановления поставок оценил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, его слова приводит РИА Новости.

«Я убежден, что обратного пути не существует», — заявил Пайетт, отметив, что Украина никогда не возобновит транзит.

Он добавил, что в Европе наблюдается «конец зависимости» от энергоресурсов. В свою очередь, спрос на сжиженный природный газ (СПГ) из США растет.

1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу через свою территорию из-за истечения соответствующего контракта. Кроме того, «Газпром» остановил поставки в Молдавию из-за задолженности.

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