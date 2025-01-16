В США указали на серьезную ошибку Байдена в отношениях с Путиным

AC: Отказ от переговоров с Путиным стал серьезной ошибкой Байдена

Президент США Джо Байден ошибся, отказавшись от переговоров с президентом России Владимиром Путиным до начала спецоперации на Украине. На неверное действие американского лидера в отношениях с российским коллегой указало издание American Conservative (AC), базирующееся в США.

«На посту президента он [Байден] хуже всего проявил себя в Европе, совершив самые серьезные ошибки, такие как продвижение членства Грузии и Украины в НАТО, а также отказ от переговоров с Владимиром Путиным до начала военных действий на Украине», — говорится в материале.

AC также подчеркнуло, что Байден рассчитывал, что российская экономика рухнет раньше, чем сдастся украинская армия.

Ранее Байден выступил с прощальной речью перед американцами. В ней он призвал граждан сохранять ценности США, а также поблагодарил свою администрацию и вице-президента Камалу Харрис.