Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 16 января 2025Мир

Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

Reuters: Премьер Великобритании Стармер сообщил о передаче Украине системы ПВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Великобритания передаст Украине новую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом во время официального визита в Киев сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, передает агентство Reuters.

По словам премьера, характеристики этой системы будут «соответствовать нуждам Украины».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал «показушными действиями» соглашение о столетнем партнерстве, которое собираются заключить Украина и Великобритания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Трамп назвал психоз главным критерием отказа для отбора в свою команду

      Пенсионерка захотела помочь полиции и лишилась жилья

      Украина атаковала сразу четыре российских населенных пункта

      Врач указала на провоцирующие мигрень факторы

      Брэд Питт предостерег женщин от переписок с «Брэдом Питтом»

      В России сочли жалкой подачкой допуск фигуристов до Олимпиады-2026

      Молодой человек впервые поехал за границу без родителей и едва не лишил жизни двух детей

      МакSим призналась в угоне машины и страшном ДТП

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше