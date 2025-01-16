Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

Reuters: Премьер Великобритании Стармер сообщил о передаче Украине системы ПВО

Великобритания передаст Украине новую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом во время официального визита в Киев сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, передает агентство Reuters.

По словам премьера, характеристики этой системы будут «соответствовать нуждам Украины».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал «показушными действиями» соглашение о столетнем партнерстве, которое собираются заключить Украина и Великобритания.