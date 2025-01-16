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17:14, 16 января 2025Россия

В России отреагировали на соглашение Великобритании и Украины о столетнем партнерстве

Депутат Чепа назвал договор Украины и Британии о партнерстве показушным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Соглашение о столетнем партнерстве, которое собираются заключить Украина и Великобритания, является показушным, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На планы стран он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину для обсуждения гарантий безопасности перед инаугурацией избранного президентом США Дональда Трампа и подписания соглашения о столетнем партнерстве между странами.

Депутат отметил, что Стармер посетил Киев с визитом в первый раз более чем через полгода после вступления в должность, что говорит о многом.

Мы знаем, что Великобритания в Европе больше всех поддерживает Украину, но, видите, одно дело — заявления, другое дело — физически поддерживать. Здесь Великобритания выступает больше как провокатор как всегда во многих конфликтах

Алексей Чепадепутат Госдумы

Подписания различных договоров и соглашения о столетнем партнерстве депутат назвал показушными действиями, направленными на то, чтобы попытаться заставить Киев воевать до последнего украинца.

«Это та задача, которая ставилась изначально американцами — максимально измотать Россию, максимально измотать и Европу. И англичане, выйдя из Евросоюза, какое-то время тоже, наверное, придерживаются этой позиции: ослабив своих соседей, самому подняться. Это одна из позиций в том числе подписания этого непонятного договора о столетнем партнерстве», — поделился Чепа.

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Ранее издание Financial Times (FT) сообщило о планах Стармера подписать символический столетний договор с Зеленским. Как отмечает FT, Стармер и Зеленский обсудят будущую военную поддержку Украины, в том числе и возможное размещение войск на местах.

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