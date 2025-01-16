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13:33, 16 января 2025Мир

Захарова раскритиковала ЕС за реакцию на атаки ВСУ по «Турецкому потоку»

Захарова: В ЕС невнятно отреагировали на атаки ВСУ по «Турецкому потоку»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Европейском союзе (ЕС) невнятно отреагировали на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции газопровода «Турецкий поток», предпринятой 11 января. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Брюссель ограничился невнятными заявлениями, что любые атаки на объекты энергосистемы, конечно, вызывают у него озабоченность. Якобы киевский режим Евросоюз ни о чем таком не информировал. И вообще это не атака по, так сказать, энергетике, это якобы что-то другое», — рассказала дипломат.

По мнению Захаровой, подобные атаки, видимо, устраивают определенную часть Евросоюза, которая действует против своих же граждан. При этом, как указала дипломат, остальная часть сообщества просто не знает, что происходит.

13 января представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен выразила обеспокоенность попыткой ВСУ атаковать станцию газопровода «Турецкий поток». При этом она уточнила, что не контактировала с властями республики по данному вопросу.

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